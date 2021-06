Jugement le 15 juillet dans l’affaire opposant Pierre Vandersmissen à Alexis Deswaef

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a entendu les arguments des avocats de l’ancien président de la Ligue des Droits de l’Homme et ceux du commissaire divisionnaire Pierre Vandersmissen. Le second a cité le premier directement au tribunal pour dénoncer des faits de harcèlement. En cause les déclarations de l’un sur les méthodes du second entre 2008 et 2016.

****** ****** ********** ** ** ***** *** ****** ** ********** ********* *********** ************* ** ****** ** ******* *** ************* *** ***** ***** ** ***** *** ************ ********** *** ***** **** ************* *** **** ******* ********** ****** ******* ** ** *********** ****** ************** ** **** ********** ** ***** ****** ** *** ******* ** ******** ************* ** ********** ** ****** * ***** ** ******* *********** ** ******** **** *** ***** ** ************ ** ************ ****** ***** *** ***** **** ** ***** ** ****** ** *********** ************* ******** ** ********** *** ************ ************* ************ ** *** ***** ********* *** ** ******* *** ************** ** ********** ***** **** ** ***** ** ****** ********** **** ** **** ** ** **** ** ****** *************************** **** ******** ** ***** ********* ** ********* *** *** ** **** *** ********** ********** ****** ******* ***** ********* ****** ******** ************** ************** ** ******** ********** *** ** ** ******* *** ***** *** ************** **** ** *** ****** ** ***** ** ***** ***** ***** **** ** ***** ** *** ********* ** ** ***** *** ****** ** ********* ** **** ************ ** ** ******** *********** ** ************ ** ******* ******** ************** ** ***** *** ********* *********** ** ***************** **** *** ******** ********** ** **** ** ****** *********************************** ******** *********** ********** ** ******** ********* ******* ** ****** ******* ** ************ *************** ** ** ********************** ******* ***** ***** *********** *** ********* ** ** **** ************** **** **** ** *********** ** *************** ** ***** ********************* * ***** ********* *** ** ******* ****** ****** ** ************ **** ** ******* *** *** *** ****** ************ ************** ** ***** ************************** ********** ********** ** ** ***** *** ****** ** ********* * ********* ********* ** ***** ****** ** ** **** ***** ** ******* ********** ***** ***** ******* ** ******* ** ********* ** ** ****** ***** *** ********* ** ** **** *** *** ********** ** *********** ****** ************* * ***** ***** ** **************************** **** ****** ** *** ********** ****** ******* ********** ***** ***** ****** ************* ** ******* **** ******* ***** *** ****** **************** *** ** ******* ****** ******** *********** ********** ******************** ************* ** ****** ****** ** ****** ** *********** ****** ************* ***** ******** *** ******* ** *** ******** ** ********* ***** ******** ***** ***** ******** **** ***** *** ** ******* ** ********** ********** ************* ****** ***** ***** ** ***** ******* ********** ********* ** *********** ** ************ ** *** *********** *********** ***** ********* *** ******** *** ***** *********** ** *********** *** *** ************* ** ** ******* **** ** ******* ** ** ************* *** ******** ** *** ******** **************** ******** ** ******** ********** *********** ** ************ ********************** ** **** ***** *** ****** *********** ******* ****** ** ******* ********* ** ***** ******* ***** ************* ** **** ** *** * ** ***** ********* *** ********** ******** **** ********* ** **** ********** ** ***** ** *************** ******* *** **** ****** **** ****** ******* **** ************ ** ***** ** *************** ************* **** ** ******* ** ********** *** *** ** ************* *************** ******** *** ** ************ ****** **** **** ********** ********** ** ****** ******** ************ * **** **** ** ***** ** *********** ** ************ ******** **** *** ***** **** ****** **** *** ************** ********** ***** ** ******** ** *********** ******* ******** *********** ** ** ********* ** ************** ** ********** ****** ***** ********* *** ****** ** ***** ** *** ********* **** *** ******* ********** ******** ****** ************* *** **** ** ****** *** **** **** **** ********* **** **** *** ** ** **** ** ********* **** *** ********* ********* ** ********** ********* ** **** *** ** ***** ********** *** ** *************** ** ****** ********** ******* **** ** ****** *************** *** *********** *** ** ***** ******** *** ********* ********* *** **** ****** ** *********** ** *** ********* ********** ** ** ******** *************** *** ** **** ********** ******** ** ********* ** ********** ********** *** ************* *** ************* ** ** ****** ** ********* ** ********** *********** ** *********** *************** ******* ** *********** ** ****** ** *** *** ******* **** *** *************** **** ** ***** ** ******** ******* ******* ** ****** ** ******* ******** ** ********* **** ***** ** *** ******* ** ******** ************* ** ********* ****** ************* **** ***** *** ***** ******** ** ** **** ************ ** ******** **** ***** ** ** ******* *********