Un camion percute le panneau publicitaire du métro Arts-Loi

Un p.-v. a été dressé par la police.

Un camion a voulu tenter une manœuvre audacieuse dans le centre de Bruxelles, samedi. Au passage, il a arraché le panneau publicitaire du métro Arts-Loi.

« La Region investigue toujours sur les dégâts effectués par des tiers sur ses infrastructures et engage des procédures pour récupérer le montant des dommages. Ici on a pu identifier le chauffeur et un p.-v. est dressé avec la police » souligne Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.