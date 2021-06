Woluwe-Saint-Lambert organise une conférence sur les vols par ruse

Le jeudi 17 juin 2021, à l’initiative d’Olivier Maingain, bourgmestre, et d’Isabelle Molenberg, échevine de la Famille, de l’Action sociale, des Seniors, de la Santé, de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées de Woluwe-Saint-Lambert, aura lieu la Conférence « Vols et arnaques par ruse ».