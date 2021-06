Bruxelles a reçu le titre de «Tree Cities of the World»

Bruxelles Mobilité promeut le rôle crucial des arbres en ville au niveau européen et investit dans leur bien-être, notamment avec un suivi d'arrosage novateur et optimisé.

Bruxelles est régulièrement citée comme l'une des villes les plus vertes d'Europe avec une surface impressionnante de 4000 hectares d'espaces verts. Et ce n'est pas uniquement grâce aux nombreux parcs ou la forêt de Soignes! Bruxelles Mobilité gère par exemple 35.000 arbres le long des grands axes et plante entre 950 et 1200 nouveaux arbres chaque hiver.

Pour améliorer les bénéfices écosystémiques en terme de paysage, biodiversité, infiltration de l'eau, contrôle des températures, etc. la région encourage le développement de grands arbres. Bruxelles Mobilité accroît également la biodiversité en évitant les tontes excessives sur les pelouses et bermes, en créant des pré-fleuris et en déminéralisant l'espace public avec de nombreux micro-projets de verdurisation, notamment dans les quartiers actuellement les moins verts.

« Avec l’arrivée de l’été, quel bonheur de retrouver la fraîcheur de l’ombre. Chaque arbre diminue la température avec l’effet d’environ 5 climatiseurs. En plus, ils purifient l’air, produisent de l’oxygène, captent le CO2 ! C’est pour cela qu’avec Bruxelles Mobilité, pour rendre la ville plus résiliente aux canicules et surtout pour rendre la vie des Bruxellois(e)s plus agréable, nous avons planté cet hiver 1150 arbres le long de nos voiries régionales et nous devrions en planter le double l’hiver prochain », souligne Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité.

Un système d'arrosage intelligent

A l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs, la question de l'arrosage des arbres en voirie se pose: les nouveaux arbres plantés bénéficient d'une technologie "connectée" permettant un suivi d'arrosage optimisé durant les 3 ans nécessaires à leur reprise, grâce des sondes implantées dans le sol.

Ce sont approximativement 1090 arbres qui bénéficient de cette technologie en 2021 et de nouveaux projets sont en développement comme la mise en place de ce type d'équipement également dans les bacs de plantations/petites fleurs. Quelques exemples de sites récemment équipés de ce suivi agronomique des arrosages : Av du Bourget, alentours du Ring O, Bd. Leopold III, Square Vergote, Bd. Mettewie, Av. Jaspard, Av. Van Volxem, Bd. de la Woluwe, Petite Ceinture, Av. Bossaert, Bd. Industriel, Av. de la Reine,…

« En 2020, l’ensemble des objectifs de suivi ont été atteints : la grande majorité des arbres plantés en 2018 ont pu atteindre leur autonomie en eau et développer leurs racines! A souligner également : l'impressionnante économie en eau réalisée grâce à cette technologie à savoir 800 litres par arbre sur 1 an! » souligne Antoine Laurent, cellule Plantations de Bruxelles Mobilité.

Bruxelles, une "tree city"

Trois villes ayant récemment reçu le titre de ‘"Tree Cities of the World’"; la ville de Ljubljana, l’aire métropolitaine de Barcelone (AMB) et la Région de Bruxelles-Capitale, prennent l’initiative de promouvoir le rôle crucial des arbres urbains pour des villes et des régions urbaines plus vertes et plus résilientes.