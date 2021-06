Coronavirus: voici la situation dans votre commune ce vendredi

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination, voici le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce vendredi 11 juin 2021.

Le bilan du jour

Il y a eu en moyenne 61 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus entre le 4 et le 10 juin, soit une baisse de 23% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 820 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 302 patients traités en soins intensifs, selon la dernière mise à jour de la situation épidémiologique publiée vendredi par l’Institut de santé publique Sciensano et présentée en conférence de presse conjointe avec le Centre de crise.

Entre le 1er et le 7 juin, 1.173 nouvelles contaminations au coronavirus ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 38% par rapport à la semaine précédente. Toutes les provinces observent une baisse allant de 24% (Bruxelles) à 57% (Luxembourg). Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.074.204 infections au Sars-CoV-2 ont été diagnostiquées. «Indubitablement, l’évolution est favorable comparée jour après jour», a déclaré le virologue Yves Van Laethem. «Si nous continuons ainsi, dans une semaine nous pourrions atteindre une incidence de 150 nouveaux cas par 100.000 habitants par deux semaines», ce qui permettrait à la Belgique de se colorer à nouveau d’orange sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, après avoir passé des mois en rouge.

«Cette diminution se trouve dans tous les groupes d’âge, sachant que le nombre de nouveaux cas le plus élevé est toujours au niveau des adolescents, qui représentent un nouveau cas sur cinq (...) Maintenant, la moitié des personnes infectées a moins de 32 ans», a ajouté M. Van Laethem.

Le variant indien, nommé Delta, est en progression et représente 3,9% des infections. «Tout porte à croire que ce variant l’emportera de plus en plus sur les autres présents sur notre territoire», a prévenu Yves Van Laethem. Ce variant est plus contagieux que le variant Alpha, originaire du Royaume-Uni, qui représente actuellement 82% des souches isolées, et peut encore provoquer de nombreuses infections, spécialement dans un groupe d’âge jeune à moyen qui n’a pas encore été touché par la vaccination et qui a de plus en plus de contacts. Les variants sud-africain (Beta) et brésilien (Gamma) représentent respectivement 1,3% et 9% des dépistages.

Toujours du 1er au 7 juin, 11 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, portant le bilan à 25.068 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 43.400 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 3,3%.

La situation dans votre commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

L’incidence dans votre commune

L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 186 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,83. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

La vaccination

Au niveau de la vaccination, 2.140.527 Belges étaient entièrement vaccinés au 31 mai. Parmi eux, 1.421.067 étaient entièrement immunisés car vaccinés depuis au moins deux semaines. «Une infection post-vaccination a concerné au moins 4.526 d’entre ces derniers, soit 0,32% des personnes présumées immunisées, dont la majorité a été détectée dans des campagnes de dépistage liées à des foyers épidémiques ou simplement car ces personnes étaient des contacts à haut risque», selon Yves Van Laethem. «Ceci se traduit dans les hôpitaux par le fait qu’il est rare d’y voir admis une personne entièrement vaccinée». Actuellement, 1,1% des admissions en milieu hospitalier pour cause de covid concerne des personnes entièrement vaccinées.