Situation épidémiologique: des indicateurs au vert en Région bruxelloise

Les indicateurs épidémiologiques bruxellois sont au vert, comme ceux de la Belgique. Le nombre de décès continue à diminuer. Le nombre de tests PCR est toujours très important.

Le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre d’infections pour 100.000 habitants) continue à diminuer : il est passé à 263 le 04 juin, contre 217 ce vendredi.

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles est de 42.000 unités. Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués), diminue, puisqu’il est passé de 4,0 % le 04 juin à 3,4 % ce 11 juin.

Le nombre d’infections provoquées par une personne malade) reste en dessous de la barre de 1 et diminue encore un peu atteignant 0,87 ce vendredi.

Le variant britannique (Alpha) diminue mais reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 81,8 % des contaminations. Le variant brésilien (Gamma) est le deuxième variant le plus répandu, avec un taux de 9,0 %. Le variant indien (Delta) est à présent le troisième variant le plus répandu sur le territoire belge avec un taux de 3,9 % ; tandis que le variant sud-africain (Beta) présente un taux de 1,3 %.

Le variant indien fait toujours l’objet d’une attention particulière car il est plus contagieux. Les études démontrent que se faire vacciner (deux doses, sauf vaccin unidose) protège efficacement contre les variants, y compris le variant indien. Il est donc plus que nécessaire de se faire vacciner pour arrêter les contaminations dues aux variants et ainsi, éviter une quatrième vague.

Hospitalisations et décès

Cette semaine, les hôpitaux sont passés de la phase 2a à la phase 1B. Concrètement, pour passer en phase 1B, il faut compter moins de 50 % de patients Covid-19 en soins intensifs.

Les hospitalisations diminuent légèrement, passant de 158 le 04 juin à 154 ce jeudi.

Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois est aussi en diminution, passant de 62 à 58 en une semaine. En moyenne, 22 % des lits en soins intensifs sont occupés par des patients Covid.

Le nombre de décès est plutôt stable puisqu’il est passé de 17 décès le 04 juin à 14 ce 10 juin.