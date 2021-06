Avis de recherche sur un enlèvement et vol à main armé à Bruxelles

Le 12 janvier 2021 vers 18h30, un couple de bijoutiers a été enlevé et séquestré par quatre individus armés dans un parking situé à proximité de la bijouterie Manalys, boulevard de Waterloo à Bruxelles.

Après la fermeture du commerce, le joaillier et sa compagne ont rejoint à pied un parking situé à proximité. Une fois arrivés à hauteur de leurs véhicules, ils ont été attaqués par quatre individus. Sous la menace, ils ont été contraints de monter dans une camionette. Deux auteurs et le bijoutier se sont rendus dans le commerce pendant que sa compagne était maintenue dans le véhicule avec les deux complices. Une fois en possession du butin, les auteurs ont aspergé les victimes avec un produit et les ont libérées dans la rue du Croissant à Forest.

Les auteurs se déplaçaient à bord d’une Mercedes Vito de couleur noire. Ils ont emporté un important butin composé de nombreux bijoux et de montres de marque « Girard Perregaux ».

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 .