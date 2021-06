La Stib crée une nouvelle version de la Brabançonne pour l’Euro 2021

La Belgique est réputée pour avoir des supporters exceptionnels. Ils ont de la voix, du coffre et de l’enthousiasme. Mais connaissent-ils tous parfaitement les paroles de l’hymne national entonné à chaque début de rencontre ? La Stib est bien décidée à les aider à briller et, au passage, à faire bouger et danser tous les Bruxellois et même toute la Belgique au rythme de sa « New Brabançonne ». Une version de l’hymne national comme vous ne l’avez jamais entendue…