Inauguration du nouveau marché Saint-Servais à Schaerbeek

Le nouveau marché Saint-Servais a pris ses quartiers ce vendredi 11 juin.

Suite à la suppression du marché du vendredi qui se tenait à la Rue Royale-Sainte-Marie pour cause de grands et longs chantiers, l’échevine de la Dynamisation économique Lorraine de Fierlant (LB) aura étudié toutes les pistes possibles pour pouvoir maintenir une telle activité dans un périmètre proche.

« La demande était forte de créer un nouveau marché le vendredi, tant par les marchands ambulants que par les milliers de Schaerbeekois.es (environ 5.000 personnes) qui fréquentaient chaque semaine le marché » précise l’échevine. Cette dernière ajoutant « il me tenait à cœur de retrouver cette ambiance populaire qui répond à un réel besoin de nombreux citoyens tout en étant un lieu de convivialité », déclare-t-elle.

La création d’un nouveau marché prend du temps et implique de nombreux services communaux : commerces, mobilité, propreté, voirie, police… Malgré le contexte Covid, le collège a pu acter la création de ce nouveau marché qui portera le nom de Saint-Servais. Il se tiendra aux abords de l’église du même nom – fraîchement restaurée – ainsi que sur la Place Lehon qui accueillait jadis le marché du vendredi. Outre les clients, les riverains devraient également être satisfaits par cette nouvelle mouture puisque la mobilité et le stationnement seront moins impactés qu’auparavant.

« Le marché est plus petit que celui de la rue Royale-Sainte-Marie mais ce ne seront pas moins de 40 marchands que nous retrouverons tous les vendredis matin avec une diversité commerciale que nous avons souhaitée variée. Au niveau des prix, nous avons voulu une offre abordable et populaire tout en portant une attention sur la présentation des produits », précise Lorraine de Fierlant.

La diversité commerciale via des quotas et la présentation étaient d’ailleurs deux points importants du nouveau règlement « marchés » voté au Conseil communal du 28 avril dernier. Pas seulement pour le marché Saint-Servais mais pour l’ensemble des marchés hebdomadaires de la commune qui en compte 5 sur son territoire ; Riga (lundi), Chazal-Dailly (mardi), Saint-Servais (vendredi matin), Chasseurs Ardennais (vendredi après-midi) et Helmet (samedi).

Un plan de communication sera également mis en œuvre pour soutenir les marchés schaerbeekois. Une distribution gratuite de 10.000 sacs en tissu réutilisables lors des marchés est prévue ainsi qu’une exposition dans l’hôtel communal retraçant l’histoire des marchés schaerbeekois.

Marché Saint-Servais, tous les vendredis de 8h à 13h sur la place Lehon et aux abords de l’église Saint-Servais