La plate-forme Getaround dispose de 24 nouveaux emplacements à Bruxelles

La Ville de Bruxelles allouera désormais, dans le Pentagone, 24 places de stationnement aux voitures de location via la plate-forme Getaround, réparties au sein du Pentagone, a annoncé vendredi la plate-forme qui affirme avoir obtenu un agrément pour ce faire, auprès de Bruxelles mobilité.

Des voitures citadines mises en location bénéficieront de ces 24 places réservées réparties en 12 stations.

Getaround a précisé dénombrer actuellement 230 véhicules connectés en libre-service, dont 175 à Bruxelles.

Le partenariat pourrait ouvrir la voie à d’autres avec d’autres villes et communes telles que Saint-Gilles où Getaround dit envisager d’installer des voitures partagées en voirie.

Présentes dans sept 7 pays et plus de 300 villes en Europe, les voitures partagées sur Getaround sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept à l’aide d’un smartphone, que ce soit pour une heure, un jour ou une semaine.

Pour les propriétaires de voitures, Getaround a mis en place le programme d’accompagnement personnalisé Getaround Entrepreneurs, permettant à des propriétaires partenaires de lancer leur activité professionnelle de location de voitures partagées.