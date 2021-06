Etterbeek: une antenne de vaccination locale le 22 juin

Une nouvelle antenne de vaccination locale s’installe à Etterbeek dans l’Hôtel communal, avenue des Casernes n°31, le 22 juin prochain de 10h30 à 18h30. Les Bruxellois qui le souhaitent peuvent s’y inscrire dès à présent.

La Commission communautaire commune (Cocom) et l’administration communale d’Etterbeek souhaitent proposer un lieu de vaccination de proximité aux citoyens qui hésitent encore à se faire vacciner.

À l’initiative du bourgmestre Vincent De Wolf (MR), la commune d’Etterbeek entreprend déjà de nombreuses actions de sensibilisation à la vaccination via ses services de proximité. Ainsi, la senior mobile du service Contact Plus et le nouveau Bus de la participation sillonneront la commune dans les prochains jours pour aller à la rencontre des habitants et leur faire part de cette opportunité.

L’antenne de vaccination locale complète l’approche de sensibilisation locale et régionale en proposant aux citoyens de concrétiser leur vaccination dans leur commune. Les personnes éligibles à cette initiative sont les personnes de 31 ans et plus et prioritairement, les personnes de 65 ans et plus et les personnes porteuses de comorbidités qui n’ont pas encore entrepris de démarche pour leur vaccination et qui n’ont donc pas encore reçu de première dose de vaccin.

L’antenne de vaccination sera accessible le mardi 22 juin prochain dans le hall d’accueil l’Hôtel communal, situé Avenue des Casernes 31/1. Toute personne intéressée peut s’inscrire via le site web de la commune etterbeek.brussels ou via le 02 627 27 37.

La vaccination via l’un des 10 centres de vaccination reste possible. Il suffit de s’inscrire via Bru-Vax.