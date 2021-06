Anderlecht : nouveau projet de préfabriqués sur le site Shakespeare

Sur proposition de la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou, le gouvernement a marqué son accord sur la cession par la Région du terrain « Shakespeare » à la SLRB pour un euro symbolique ainsi que sur l’étude de faisabilité qui prévoit l’installation de 60 logements préfabriqués en bois.

Le terrain « Shakespeare » se situe au Nord-Ouest de la commune d’Anderlecht, à la limite périphérique de la Région, entre la rue Lamartine, le boulevard Shakespeare et le boulevard Joseph Bracops. La zone couvre une superficie de 7.656 m².

« Ma volonté est de trouver des solutions de logement rapides et innovantes. Nous avons tenté une première expérience avec l’installation de 20 modules préfabriqués en bois à la Cité Modèle et elle s’avère tout à fait concluante : la construction, la pose et l’installation de ces modules aura duré à peine un an ! C’est le type de solutions innovantes et durables que nous souhaitons privilégier pour augmenter le parc immobilier social de façon rapide et efficace. Nous poursuivrons donc l’expérience sur le site Shakespeare avec cette fois 60 logements préfabriqués en bois de grande qualité », précise Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État au Logement.

Le démarrage du chantier de construction et d’assemblage est programmé pour fin 2023, début 2024. Dans un premier temps, certains de ces logements seront proposés comme solution de relogement temporaire dans le cadre des projets de rénovation prévus sur le site Peterbos.