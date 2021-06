Le Printemps Numérique de Bruxelles reporté à l’automne

Le Printemps Numérique de Bruxelles aura lieu cette année en automne, du vendredi 15 au dimanche 17 octobre inclus, annonce jeudi visit.brussels dans un communiqué.

L’événement, reporté en raison des mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus, se déroulera au palais 11 de Brussels Expo et mettra la créativité numérique à l’honneur. Un appel à projets est d’ailleurs lancé.

L’objectif du Printemps Numérique est de familiariser un maximum de personnes aux différentes technologies et créations numériques. Les visiteurs pourront découvrir gratuitement de multiples expositions, des expériences de réalité augmentée ou prendre part à l’une ou l’autre séance pour apprendre à coder ou créer son propre jeu vidéo.

« Le Printemps Numérique, c’est l’occasion de montrer tout ce qui se fait de mieux en matière de ville intelligente. Mais il permet aussi de sensibiliser les citoyens à l’importance du numérique et, qui sait, de susciter des vocations. Car les profils IT vont être de plus en plus recherchés sur le marché de l’emploi », déclare Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition numérique.

Un appel à projets est lancé pour le programme de cette deuxième édition. Toute personne active dans le secteur de l’art numérique, du gaming, de l’éducation numérique, de l’intelligence artificielle, des effets visuels ou d’autres disciplines numériques peut soumettre un projet. L’ensemble des informations se trouvent sur le site www.printempsnumerique.brussels.