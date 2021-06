Getaround: la société de voiture partagée débarque à Bruxelles

Getaround s’étend à Bruxelles. La société propose des voitures partagées disponibles 24h/24.

Bruxelles accueille Getaround. La société de voitures partagées est déjà présente dans sept pays et plus de 300 villes en Europe. Elle a obtenu un agrément de la Région bruxelloise pour proposer ses services dans 12 stations. 24 places de stationnement sont dédiées aux voitures Getaround et réparties au sein du Pentagone.

Getaround propose des véhicules accessibles tous les jours 24h/24 à l’aide d’un smartphone. Les voitures sont réservables pour une heure, un jour ou une semaine. Getaround met à disposition déjà 175 véhicules à Bruxelles. La société envisage déjà de s’étendre à Saint-Gilles pour y installer des voitures partagées en voirie.

« Les voitures partagées sont l’avenir de la voiture dans notre région. D’une part, elles permettent aux familles d’avoir accès à une voiture sans devoir en supporter seules les coûts et de pouvoir l’utiliser pour les trajets n’ayant pas d’alternatives efficaces à pied, à vélo ou en transport en commun. D’autre part, elles libèrent un espace immense pour les Bruxellois », Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.