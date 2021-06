Saint-Gilles: une antenne locale de vaccination ce week-end

Une antenne locale de vaccination sera de nouveau présente ce week-end à Saint-Gilles.

Saint-Gilles poursuit la vaccination contre le Covid-19 ce week-end. Le week-end passé, 430 personnes ont reçu une dose de vaccin sur le territoire grâce à la présence d’une antenne locale de vaccination.

La Cocom et la commune ont décidé de reconduire cette action ces samedi 12 et dimanche 13 juin. Toute personne résidant à Bruxelles et née en 1985 ou avant peut s’inscrire pour recevoir une injection à l’école communale de la place Bethléem.

Il suffit de se présenter sans rendez-vous de 10h à 18h.