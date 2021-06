Uccle : fin du port du masque obligatoire à l’extérieur

Le port du masque n’est plus obligatoire sur la place Vander Elst. - D.R.

Le port du masque à l’extérieur n’est plus obligatoire à Uccle, et ce, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Le bon sens et la responsabilité personnelle sont donc de mise. L’obligation du port du masque est néanmoins toujours en vigueur dans les commerces, foires, marchés ou brocantes.