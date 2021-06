Alors que le soleil brille à Bruxelles, une grosse inondation est en cours au boulevard Louis Mettewie, la circulation est fortement perturbée.

Une inondation est en cours au boulevard Louis Mettewie. En cause, non pas la pluie mais bien une importante fuite d’eau, rapporte la DH. Les égouts débordent et l’eau remonte à la surface, ce qui provoque des embarras de circulation.