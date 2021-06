La cour d’assises est suspendue, la culpabilité des accusés reconnus

La cour d’assises de Bruxelles a suspendu brièvement les débats, mercredi en fin de matinée, à la suite d’un dépôt de conclusions des avocats de Kinga Poplawska. Me Maxime Nardone et Me Mathilde Dasnoy-Sumell disent être face à un problème juridique parce qu’ils estiment être en droit de plaider la suspension du prononcé de la condamnation pour leur cliente, mais cette mesure de faveur ne peut pas être demandée devant une cour d’assises.

** **** ******* **** ******** **** *********** *** ** ********* ******** **** ******* ** **** * ********* ***** ********* ******** ** ************** ** ******** ** ******* ** *** ****** ****** ******** ********* ** ******** *** ****** *** ******** ****** **** ************** **** ** **** ** ***** ** ********* *********** ********** ** ****** ********** ******** *** ******* ** ******* ** ********* ********** **** ** ***** * ***** ********** ** ** **** **** **** ** ******** ********* ** ******* *** *** *** ******** ******* *** ****** ********* ** ****** ********* ******** *** ********** ** ******* ** *** ***** ********* ********** ****** ******** ** ************** ** ******** ** ******* ******** ** *** ** ********* ***** *********** ** ****** *** *** ******* ** ******** ** ***** ********* * ******** ** ********* ********* ************** ** ******* ** ********** ** ********* ** ** ************ ****** *** **** ************ *** ** ************** ** ******** ** ****** *** ** ****** **** ****** *** ******* *** ** ******** ************** **** ****** **** ** ** ********** ** ********** ** **** ******* ******** **** ** ********* *** ** ***** ** *********** *** ********* ******** ** *** ** ********* *** ******** ** ****** ********* ** **** ** ****** ********* *** ********* *** ******* *********** *** ****** ********** ** ****** ********** ** ************ ** ***** ******** ****** ** ********* ** ******* ** ************* ********* ********** ** ***** ** ** **** * ***** ***** ** ***** ****** ** **** ** ** ** ** **** ***** **** *************** ** ****** ********** *** ******* ** ******* ** * ***** *** ***** ** ***** ** ********* ** ***** ** ** ***** ****** ** ********** ******* ** ***** ********* ** ***** *********** ** ******* * **** ** ***** ********** ********** *** ************ ** ****** ** *** ******* ** *********** ******* *** ****** ******* ** ******* ** ** ******* ******** **** **** ********* ***************** ** *********** *** ******* ***** ******** ***** *** ** ***** ** **** ********** ** ** ******** ********** ***** ********** ***** ***** **** *** ****** **** *************** ** *** ******* ****** ********** **** ** ************ *** ******