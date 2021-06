Coronavirus: le port du masque reste obligatoire rue Neuve et sur les marchés

Le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de mercredi en Région bruxelloise à l’exception de lieux fort fréquentés définis par les communes de la capitale. A la Ville de Bruxelles, ce sera ainsi le cas à la rue Neuve, artère commerçante la plus fréquentée du pays, et sur les marchés publics, a indiqué mardi l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

Pour les marchés, il s’agira plus précisément des marchés Anneessens, le mardi matin ; aux puces du Jeu de Balle, chaque jour du lundi au dimanche ; de la place Sainte-Catherine, chaque mercredi ; de la chaussée d’Anvers, le mercredi matin ; le marché d’art et d’artisanat, place Agora, du vendredi au dimanche ; le marché de Wand, chaque vendredi après-midi ; celui des Antiquités du Sablon, le samedi et dimanche ; le marché Objectif Zéro Déchet, place Sainte-Catherine, le samedi ; les marchés Peter Benoît, le vendredi ; Bockstael, le samedi matin ; Square Marguerite. le mercredi après-midi.

Le bourgmestre Philippe Close a quant à lui fait appel à la « responsabilité individuelle » des personnes qui se déplacent à pied dans les rues de la Ville. « Nous invitons toutes les personnes à toujours avoir un masque avec soi. En cas de forte fréquentation, il sera plus sûr de porter son masque si les distances entre les personnes ne peuvent pas être respectées », a-t-il indiqué.