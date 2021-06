Logement: DéFI propose la création d’un bureau unique d’inscriptions pour PMR

DéFI a formulé sa proposition en commission Logement au parlement bruxellois. - D. C.

Il n’est pas simple d’obtenir un logement social en région bruxellois. 49.145 ménages sont sur liste d’attente. Et il est encore plus difficile de s’y retrouver quand on est une personne à mobilité réduite. DéFI propose la création d’un bureau unique d’inscriptions pour PMR afin de faciliter la tâche. Explications.