Woluwe-Saint-Lambert lance une campagne de prévention contre la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est la plus connue des infections causées par les tiques, due à la Borrelia. Une maladie qui peut avoir de lourdes conséquences sur la vie des personnes atteintes, voilà pourquoi la commune a voulu agir. Étant donné que Woluwé-Saint-Lambert compte de nombreux parcs et espaces verts, l’échevine de la Santé, Isabelle Molenberg a décidé de lancer une campagne de sensibilisation et de prévention contre cette maladie.

