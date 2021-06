640 plants de cannabis découverts dans un quartier de Woluwe-Saint-Pierre

Les enquêteurs du service local « Recherche » de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre) ont découvert 640 plants de cannabis à Woluwe-Saint-Pierre, dans le quartier résidentiel du Chant d’Oiseau.

Les policiers ont dernièrement appris qu’une plantation de cannabis était en activité à Woluwe-Saint-Pierre. C’est donc sur cette base, qu’ils ont effectué une observation ce dimanche 6 juin durant la matinée.

Après avoir intercepté, dans ce quartier, un véhicule suspect et son conducteur, ils décident d’effectuer une perquisition en flagrant délit dans l’habitation concernée. C’est alors qu’ils interceptent et privent de sa liberté un deuxième individu qui quitte le logement.

Deux individus interceptés

Lors de la perquisition, ils découvrent une plantation de cannabis professionnelle, sur deux étages, avec 640 plants de cannabis, prêts à être récoltés.

EB, 30 ans, et AM, 48 ans, tous deux de nationalité albanaise et sans inscription en Belgique, ont été mis à disposition du Procureur du Roi de Bruxelles.

Le juge d’instruction les a placés sous mandat d’arrêt pour des faits de culture de stupéfiants. Le véhicule utilisé par l’un des suspects a également été saisi, ainsi que les plants de cannabis et tous les objets ayant servi à la culture.