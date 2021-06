Les équipes mobiles continuent de vacciner les Bruxellois qui ne peuvent se déplacer

À l’heure actuelle, 1.830 personnes ont été vaccinées grâce aux équipes mobiles et l’inscription est encore possible pour les personnes en totale incapacité de se déplacer.

Chaque semaine, une moyenne de 300 personnes se fait vacciner à domicile. Ce dispositif initié par la Cocom a atteint sa vitesse de croisière et continue de rencontrer un franc succès auprès des personnes vulnérables. Les inscriptions sont encore possibles via le médecin traitant jusqu’au 30 juin. Les vaccinations se font via le personnel d’une des quatre organisations spécialisées dans les soins à domicile : Aide & Soins à Domicile de Bruxelles (ASD), Centrale de coordination de soins (CSD), Domihome et Mederi.

Certaines personnes se retrouvent dans l’impossibilité complète de se rendre dans un centre de vaccination pour cause de problèmes physiques ou mentaux. Ce sont les personnes alitées depuis longtemps, les personnes présentant un handicap physique ou des problèmes psychiatriques graves ou les personnes qui ne peuvent pas se présenter à la vaccination par les moyens habituels en raison d’un autre état physique ou mental.

L’objectif de cette initiative est d’atteindre une couverture vaccinale la plus large possible en rendant la vaccination accessible aux personnes les plus en difficulté. « La vaccination concerne tout un chacun et est d’utilité publique. Aide & Soins à Domicile de Bruxelles est fière de jouer un rôle dans ce projet et d’ajouter sa pierre à l’édifice », explique Gaël Schadeck, directeur général d’Aide et Soins à Domicile de Bruxelles.

Après l’inscription auprès du médecin traitant, Aide & Soins à Domicile prend en charge toute la procédure : l’ASD réceptionne les demandes, réserve les créneaux horaires au HUB Botanique pour les passages des infirmiers et contacte les patients pour proposer un vaccin. La liste de patients est encodée dans Bru-Vax et est transmise au service infirmier de l’ASD.

L’infirmier effectue une tournée de maximum 6 heures et se charge de rappeler à ses patients les contre-indications et les symptômes post-vaccination. Après avoir reçu la dose de vaccin, le bénéficiaire reçoit son carnet de vaccination sur lequel se trouve le numéro de lot du vaccin. L’ASD certifie la vaccination dans VaccinNet une fois la tournée terminée.

C’est simple, le patient ne doit donc se soucier de rien. « Pour nos patients, ce service de vaccination à domicile est facile… Il est important qu’ils soient eux aussi protégés contre la Covid-19 et de ses formes les plus graves grâce à un vaccin sûr et efficace », conclut Bertrand Tebie, coordinateur du Cabinet Infirmier du réseau Mederi.