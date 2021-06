Lidl fermera ses portes plus tôt si les Diables Rouges jouent les 8èmes de l’Euro

Les magasins Lidl fermeront leurs portes plus tôt que d’habitude si jamais les Diables Rouges se qualifient pour les 8èmes de finale l’Euro 2020. Qualification qui devrait être qu’une simple formalité.

C’est une bonne nouvelle pour les collaborateurs de la chaîne de supermarchés, peut-être une moins bonne pour les clients qui n’ont strictement rien à faire du football. Quoi qu’il en soit, la décision est d’ores et déjà prise. Si les Diables rouges se qualifient pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, les magasins Lidl fermeront un peu plus tôt.

Pourquoi ? Car l’enseigne veut donner à ses collaborateurs l’occasion de voir les Diables rouges jouer en direct pendant le championnat d’Europe. Or le huitième de finale potentiel de la Belgique se déroulera à 18h00. La chaîne de supermarchés fermera donc ses portes plus tôt lorsque les Belges joueront les huitièmes de finale à 18 heures. Au lieu de fermer à 20h, les magasins fermeront à 17h30. Si les Diables Rouges avancent encore plus loin dans le tournoi et doivent jouer à 18 heures, les heures de fermeture seront à nouveau adaptées ces jours-là.

« L’ambiance festive que nous avons connue pendant la Coupe du monde ne se reproduira pas avant un certain temps. Cependant, il est clair qu’après cette année corona, chacun aspire à un peu de convivialité sociale autant que possible. C’est pourquoi nous voulons donner à nos collaborateurs la possibilité de s’organiser pour voir les Belges jouer en direct en compagnie de leurs familles, leurs amis ou leurs collègues. Nous avons en effet remarqué que l’Euro est attendu avec impatience par notre personnel. Les pronostics que nous organisons via notre application sont un succès. Les employés peuvent gagner un barbecue de luxe pour toute leur équipe. Par le passé, nous avons également remarqué que c’était très calme dans les magasins les jours où les Belges jouaient », explique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl Belgique.