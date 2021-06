Deux personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Molenbeek-Saint-Jean

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche vers 22h40, dans un appartement de la chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean, pour venir en aide à deux personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Celles-ci ont toutes deux été évacuées vers l’hôpital.

« Une ambulance a été appelée à l’adresse pour un souci médical», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «En entrant dans l’appartement, le détecteur de CO [monoxyde de carbone] des ambulanciers s’est déclenché. Ils ont immédiatement ouvert les fenêtres pour ventiler le logement, ont évacué l’une des habitantes et ont placé l’autre habitante sous oxygène », a poursuivi le porte-parole.

Ces deux victimes, une maman et sa fille adulte, ont été transportées à l’hôpital. La cause de l’empoisonnement est un dysfonctionnement de la chaudière. Elle a été scellée par Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles rappellent que ce type d’appareil de chauffe doit être installé et entretenu régulièrement par un technicien agréé. Il est également primordial d’assurer une bonne évacuation des gaz, de prévoir un système de ventilation et d’aérer régulièrement les pièces.