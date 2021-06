Botaniets, un gin bruxellois sans alcool mais distillé comme un vrai gin

Lancé en 2020 par le Boitsfortois Alexandre Hauben, Botaniets est un gin sans alcool mais distillé comme un vrai gin. En un an, Botaniets a déjà séduit des chefs étoilés et se retrouve dans plus de 250 restaurants et dans les magasins Delitraiteur.

***** ****** ******** ***** *** ****** **** **** ************* ********* ******* ** *** **** ****** **** ********* ***** ** ******************** **** ** ******* * ***** ****** ** ***** ***** ***** ** ****** ** ** ********** *** ********* ******* ** ************* ********** ** ********** **** *** ************ ********* ** ******* **** ********* ** ** *** ** ******** ** ** ** *** ** ******* ** ******* ********* ** ** *** ***** *********** **** ******* ******* **** *** **** **** ** **** ** ** **** ***** ****** *** ** ***** *********** **** ****** ******* ********* **** *** **** ****** ** ***** ** ********** **** *** ***** ************* ****** ***** ************** ** * ***** ******** ** ******** ********** * ***** ****** *** ******* **** ******* ** *** **** ******* ** ***** ****** ********** **** *** ********** **** ******* **** ******** ****** ****** ** ** **** ******* *** ** ****** ** **** ********* *** *** ****** ** ********* ** *** ******* ** **** **** ***** ********* *** **************** ********** ***** ************** ***** ********* ** ************ ********* ** *** ***** ** ** ***** **** ***** ********* *** **** ** **** ** ******** ** ********** ** ***** ** ********** ** ** ******* ********* ** ********** ** *** ** ******* *** **** ****** ** ***** ********* ** ***** ***** ** **** **** ********** * * ***** ********* ** ************* ** **** *** *** **** ** *** **** ****** ******* ******** ** ***** ******** **** ** ******* ** ********** *********** **** ****** ***** *** ** ********* **** ** ************ ** * ***** ***** ******* *** **** ****** **** ** * ******* **** ****** ********* ** *** ***** ***** ** **** ************ ******** ** ********* ** ********** **** *** ** ********** *********** ********* ****** **** ******* *** *** ** *** ****** ***** ***** **** ******** ** ********* ******** *********** *** **** ** ***** ***** *********** *** ******* ****** ******** ******** ********* *** *********** ************** **** ***** *** ********* ** **** ** *** *********** ** ***************** ****** ********* ******* *** * ********* ** *********** ** ******** ******* ** ********** ** *** ********* *** ********** ** ***** **** *** ******** ************* ** ********* ** ********* * ***** *********** **** ********** ********* ****** ******** ** ****** ** *** ********* ** **** ** ***** *************** *************** ** ******************* ************** ************ *********** ********** *** ** ********* ****** **** **** ****** **** *** ******* ** *** ******* ** ******** **** ********** ** ***** ********* **** *** **** **** ***** ***** ** **** ***** ******* ** *** ***** ******** ** ****** ** ****** **** *************** ************ ********* ******** ** ************ ** ****************** ** ********* ** ************* ** ********* ** ******** ** ****** ** ******