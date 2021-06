Le parc de Forest sera finalement rafraîchi: les travaux dureront plus d’un an

Pour la 1ère fois en 70 ans, le Parc de Forest reçoit une restauration bien méritée, annonce Beliris, le maître d’ouvrage public bruxellois. Trois grandes interventions sont au programme : la restauration des auvents et du chalet, la construction d’une nouvelle maison des jardiniers et une cure de jouvence pour le parc même, notamment les zones plantées, récréatives et de promenade.