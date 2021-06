Ras El Hanout sort une web-série où 4 jeunes abordent leur vécu lors du confinement

« Safe », c’est la nouvelle web-série de Ras El Hanout. Celle-ci est composée de 4 épisodes, 4 jeunes, et une histoire touchante et drôle autour d’une thématique qui nous touche tous : le confinement ! Le projet est également soutenu par la Région bruxelloise. Vous pouvez la découvrir dès maintenant puisqu’elle est disponible sur YouTube, Facebook et Instagram.

SAFE est un projet de web-série, écrit, joué et réalisé par les jeunes de la troupe de Ras El Hanout qui aborde plusieurs thématiques liées au confinement tels que l’isolement, la santé, les difficultés psycho-sociales et matérielles. L’objectif de ce projet est d’aborder les aspects des conséquences de la crise sanitaire en permettant une identification par les publics jeunes, et par le biais de l’humour, de créer du lien en désamorçant les sujets graves.

« Il nous est apparu comme essentiel de pouvoir donner aux jeunes les moyens de raconter leur vécu dans cette crise sanitaire, qui est bien souvent ignoré ou minimisé quant aux impacts psychologiques que celle-ci peut engendrer. », explique Nihale Touati, metteuse en scène et responsable du projet.

Un projet qui est également soutenu par la Région bruxelloise. « Les jeunes ont été et sont toujours grandement impactés par la crise sanitaire et ses conséquences. Leur vie a été complètement chamboulée et ils doivent faire preuve de beaucoup de résilience pour s’adapter aux nombreux changements imposés par les mesures pour endiguer la pandémie. Des projets comme celui mis en place par Ras El Hanout leur ouvre un espace d’expression. En effet, il est essentiel d’être à l’écoute de la jeunesse pour l’aider à traverser cette période difficile au mieux. Ras El Hanout réussit, une fois de plus, à aborder des thèmes difficiles avec humour et sensibilité pour toucher et informer le plus grand nombre. » a réagi le Ministre-Président Rudi Vervoort

Notez que le dernier épisode de cette web-série sera diffusé ce vendredi 4 juin à 18h.