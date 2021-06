Anderlecht vote une motion contre les discriminations LGBTQIA+

À l’occasion du mois des Fiertés, le Conseil communal de ce jeudi 27 mai 2021 a voté, à l’unanimité (majorité et opposition), une motion relative à l’engagement de la commune d’Anderlecht contre toutes les formes de violences et de discriminations à l’égard de personnes de la communauté LGBTQIA+.

Tout d’abord, le Collège communal, à l’initiative de l’échevin à l’égalité des chances JérémyDrouard, et avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps, a décidé la mise en place d’un groupe de travail dont la mission principale sera de dresser un état des lieux de la situation et, dans la foulée, d’élaborer un plan d’action pluriannuel. Les acteurs et actrices de terrain seront associés à ces réflexions.

Ce groupe de travail permettra également de renforcer certaines actions déjà enclenchées par la commune. En effet, celle-ci souhaite mettre en place un système de plaintes pour les personnes victimes de violences ou de discriminations liées à l’orientation sexuelle, en collaboration avec la Région et la Rainbow House. En soutien aux actions déjà menées dans les écoles d’Anderlecht, la commune souhaite également mettre en place un programme de sensibilisation à destination de tous les élèves, dans le cadre notamment de l’EVRAS (éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle).

Par ailleurs, la commune s’engage à toujours mieux former son personnel administratif à l’identification des discriminations LGBTQIA+ et à la lutte contre ces dernières. Enfin, la commune souhaite également assurer une meilleure visibilité de la cause LGBTQIA+ à travers ses événements. La promotion des droits humains et la sensibilisation à la discrimination se feront désormais lors d’événements communaux tels que le marché de Noël ou le marché annuel. Tout cela afin de renforcer la politique sur l’égalité des chances et construire une commune inclusive et riche de sa diversité. « Tout le monde devrait se sentir bien à Anderlecht, quel que soit ses croyances ou son orientation sexuelle. Anderlecht est une commune pour tous ! » ajoute l’échevin à l’égalité des chances, Jérémie Drouart.