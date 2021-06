Bruxelles-Ville: 200 places supplémentaires en 1ère secondaire pour la rentrée

Actuellement plus de 1.360 élèves sont toujours en attente d’une place en 1ère secondaire. Il ne reste que 800 places disponibles mais dans des écoles qui ne se trouvent pas dans les choix des parents. La Ville de Bruxelles œuvre à trouver des solutions structurelles à moyen et long terme mais aussi en urgence vu la situation.

C’est pourquoi, elle ouvre 200 places supplémentaires dès septembre 2021 au sein de deux établissements convoités : l’Athénée des Pagodes et l’Athénée Robert Catteau.

« Animés par un idéal d’équité, de solidarité, mus par un volontarisme et la défense d’un service public qui s’adapte avec efficacité, nous voulions participer à la recherche d’une solution rapide. Nous avons donc loué des locaux supplémentaires et réorganisé une école primaire pour pouvoir ouvrir 200 places supplémentaires en 1ère secondaire dès septembre prochain », déclare Faouzia Hariche (PS), échevine de l’Instruction publique.

Chaque année, l’Athénée des Pagodes et l’Athénée Robert Catteau sont dans l’incapacité de répondre à l’entièreté des demandes qu’ils reçoivent. Au lendemain de la procédure d’inscription en 1ère secondaire pour l’année scolaire prochaine, 284 demandes ont été enregistrées pour l’Athénée des Pagodes et 307 pour l’Athénée Robert Catteau pour 120 places disponibles dans chaque établissement. À proximité, nos autres établissements d’enseignement général sont également saturés et ont plus d’une centaine d’élèves sur liste d’attente.

Ainsi, pour la rentrée de l’année scolaire 2021-2022 :

– 100 places supplémentaires en 1ère secondaire à l’Athénée des Pagodes à Neder-over-Hembeek. Pour pouvoir les accueillir dans le bâtiment principal, le 3e degré rejoindra une implantation annexe, des locaux loués, complètement adaptés et équipés en fonction des besoins pédagogiques, à 1,3 km de l’Athénée

– 100 autres places à l’Athénée Robert Catteau qui ouvre une annexe dans une aile libérée, remise à neuf et complètement équipée de l’école primaire Charles Buls. La ville analyse actuellement la possibilité d’y créer un futur Athénée avec cycle qui s’inscrira dans la lignée des méthodes actives

Pour rappel, dans un avenir proche, la ville créera :

– En 2024, une nouvelle école secondaire à pédagogies actives qui proposera 700 places avenue des Croix de Guerre, à Neder-over-Heembeek

– En 2025, 600 places au sein de la future extension de l’Athénée des Pagodes

– Dès 2026 également, 130 places supplémentaires au Lycée Dachsbeck qui sera rénové et agrandi