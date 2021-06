8 mois de prison pour s’en être pris à des policiers qui lui venaient en aide!

03/06 14:00 → 05/06 02:00

Ce jeudi après-midi et ce soir, nous prévoyons à nouveau des averses orageuses. Elles pourront localement être à l'origine de précipitations très intenses et accompagnées de grêle et de coups de vent. Ce vendredi après-midi et en soirée, d'importants orages gagneront notre pays depuis la France. Ces orages paraissent cette fois plus structurés avec des précipitations abondantes touchant la plupart des régions (20 à 30 l/m² en peu de temps, voire davantage). De la grêle et de fortes rafales de vent sont aussi à craindre. Nous vous invitons à suivre les prochaines mises à jour de cet avertissement, pouvant évoluer vers le niveau orange dans les provinces où le dépassement du seuil des 30 l/m² par heure se confirme.