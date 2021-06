Ixelles: le Kings of Comedy Club va enfin rouvrir ses portes

Le bar ixellois qui offre une scène aux humoristes rouvre le 9 juin.

Mercredi prochain, le lieu dédié à l’humour du cimetière d’Ixelles rouvre ses portes. C’est Nikoz, « l’humoriste préféré des auditeurs de Radio Contact » qui lancera les festivités en compagnie de son pote Gaetan Delferière – qui vient de remporter le prix du jury du festival d’humour de Plougastel.

Jeudi, place à The Crowfrog Show : 3 musiciens et 4 comédiens qui font 7 improvisateurs hors pair. Vendredi, le Best-of du What The Fun, avec Dena, Denis Richir, Emilie Croon, Gaëtan Delferière, Nikoz et Serine Ayari. Et samedi, c’est Fanny Ruwet qui vient nous présenter son spectacle « Bon anniversaire Jean ».

De quoi bien commencer sa séance de rattrapage de spectacles de stand-up ratés pendant l’année 2020.