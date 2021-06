Etterbeek rejoint un programme expérimental pour dépolluer les sols à Bruxelles

Bruxelles dispose d’un système d’assainissement piloté par Bruxelles Environnement et opérationnalisé par le secteur privé, qui s’attaque en priorité aux pollutions les plus fortes, aux sites où des travaux ou des ventes sont prévus, et fait appel à des techniques certes rapides et efficaces mais onéreuses et peu respectueuses de la vie des sols, telles que l’excavation et l’export des terres polluées.

Afin de lutter contre ce phénomène et pour aider les jardiniers et maraîchers, tant amateurs que professionnels, à assainir leurs parcelles au moyen de méthodes moins onéreuses et plus naturelles, la recherche CiDéSol (Citoyens pour la Dépollution des Sols), financée par Innoviris, a vu le jour.

Ce projet, auquel s’est associée la commune d’Etterbeek aux côtés de l’ULB, l’UCL, l’ASBL Tournesol, le Champ du chaudron et de nombreux partenaires citoyens, vise à stimuler la recherche par l’usage de procédés alternatifs étudiés en laboratoire : la mycoremédiation (dégradation de polluants organiques via une association plante-champignon) et la phytoremédiation (extraction de métaux lourds à l’aide de plantes hyperaccumulatrices). Ces techniques ont en effet atteint un niveau de maturité suffisant pour être testées en conditions réelles : elles respectent l’environnement, sont peu coûteuses et potentiellement accessibles à tous les usagers des parcelles actuellement exclues du système officiel de dépollution des sols.

Des « Livings labs » dédiés à la co-création

Différents lieux d’expérimentation, d’échange et de réflexion, où citoyens et maraîchers professionnels élaborent ensemble des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent, ont vu le jour à Bruxelles. À Etterbeek, l’échevine de la Transition écologique, Françoise de Halleux (Ecolo), a ainsi soutenu l’implantation, sur la zone de maraîchage des Jardins Participatifs (171-173 avenue Nouvelle), d’un Living lab « semencier » spécialement destiné à la production de graines de plantes hyperaccumulatrices.

Le projet CiDéSol arrivera à terme en 2023, moment où il devrait être en mesure de pouvoir livrer ses conclusions. Dans l’attente et pour plus d’informations sur cet ambitieux programme d’expérimentation, sur les différents partenaires impliqués et/ou sur les nombreux espaces de co-création mis sur pied dans ce cadre, vous pouvez prendre contact avec Etterbeek durable ou vous rendre sur le site www.cidesol.be.