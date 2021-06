Des cycles d’ateliers autour du pain à Saint-Gilles et Forest

Les communes de Forest et de Saint Gilles, le Wiels, le BRASS, les contrats de rénovation urbaine et la Maison des cultures de Saint-Gilles proposent un cycle d’ateliers et de conférences autour du pain. Avec, ce samedi 5 juin, l’opportunité de s’initier à la cuisson du pain à la levure.

Ce samedi 5 juin, de 13h à 17h, au Fournil du Parc Duden (entrée en face de la Chaussée de Bruxelles 316 à 1190 Forest), il sera ainsi possible - grâce à l’équipe du projet « du pain et des liens » - d’apprendre les techniques de cuisson du pain à la levure.

Cette activité fait écho à l’installation prévue en septembre d’un tout nouveau four éducatif de quartier à l’école Saint- Antoine, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine-Roi. La séance sera suivie d’une conférence sur l’histoire du pain à Bruxelles. Peter Scholliers, professeur émérite VUB, parlera du changement de goût et du prix du pain, de l’approvisionnement de la ville et du succès des usines à pain à la fin du 19e siècle.

Deux autres activités autour du pain auront encore lieu au cours du mois de juin. Le vendredi 11 juin à 17h30, rue de l’Imprimerie 5 à Forest, petits et grands pourront assister au spectacle « Le four à bois, la caravane passe ! ». Un spectacle, tout frais, tout chaud, qui aborde de façon ludique les étapes de la fabrication du pain.

Enfin, un atelier participatif autour de la question « Comment alimenter la ville en pain aujourd’hui ? » et animé par le boulanger Mathieu Devuyst aura lieu le samedi 26 juin à 14h à la Maison des cultures de Saint-Gilles ( rue de Belgrade 120, Saint-Gilles).

Les places pour ces activités sont limitées et l’inscription est obligatoire.