Saint-Gilles rappelle que les terrasses avec toiture sont interdites

Depuis le 8 mai, les restaurants peuvent accueillir leurs clients mais uniquement en extérieur. Avec la météo belge, ils sont plusieurs à couvrir leur terrasse pour abriter les gens de la pluie. Mais il faut respecter des règles rappelle Saint-Gilles.

La Belgique n’est pas connue pour sa météo ensoleillée. Alors quand l’Horeca apprend qu’il peut retrouver sa clientèle à partir du 8 mai uniquement en extérieur, le secteur est loin de bondir de joie. Restaurants, bars et café se sont adaptés afin de protéger les clients en cas de pluie. Mais tout n’est pas permis comme l’a découvert Rosa qui tient un restaurant un Saint-Gilles, rapportent nos collègues de BX1.

Elle a reçu un courrier de la commune lui demandant de démonter le toit de sa terrasse pour le 9 juin au plus tard. Elle confie à nos confrères son incompréhension car elle avait détaillé son intention de construire un abri et une personne de la commune lui avait confirmé qu’elle en avait le droit.

La commune a rappelé que la construction en bois ne doit pas dépasser 80cm de haut. La structure doit être amovible et démontable en 24h. Les toitures sont interdites, seules des tonnelles et des parasols sont autorisés. La hauteur du plancher de la terrasse doit être une continuité de plain-pied avec le trottoir. L’établissement doit garantir l’accès et la circulation des personnes à mobilité réduite, et laisser au moins 1,5 mètre de libre sur le trottoir pour le passage des piétons. Enfin la terrasse ne doit pas entraver l’écoulement des eaux pluviales.

Cette restauratrice n’est pas la seule à avoir dérogé aux règles. Le bourgmestre Charles Picqué (PS) espère que les contrevenants respecteront les critères.