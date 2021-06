Affaire «Ouassim et Sabrina»: le dossier examiné jeudi

La chambre du conseil de Bruxelles se penchera jeudi sur l’affaire « Ouassim et Sabrina », deux jeunes gens décédés dans un accident de la circulation en mai 2017, alors qu’ils circulaient à moto et que la police les avait pris en chasse. Selon Me Joke Callewaert, avocate des proches des victimes, le parquet requerra le non-lieu pour les policiers, une demande à laquelle elle s’opposera.

Une patrouille de police a remarqué, le 9 mai 2017 vers 21h30, au niveau de la place Poelaert à Bruxelles, un motocycliste avec passager qui conduisait imprudemment. Elle a ensuite décidé de le prendre en chasse. Deux autres patrouilles se sont aussi lancées à la poursuite du motocycliste. Peu après, ce dernier s’est encastré dans un véhicule de police, qui s’était mis en travers de la route pour l’arrêter. Ouassim Toumi, âgé de 24 ans, a été tué sur le coup. Sa passagère, Sabrina El Bakkali, âgée de 20 ans, est décédée à l’hôpital plus tard dans la nuit.

« Selon nous, cette course-poursuite, engagée en raison de deux présumées infractions au code de la route, vitesse inappropriée et absence de vêtements de protection suffisants, était illégale », a déclaré mercredi Me Callewaert. « La course-poursuite n’était pas nécessaire, car la plaque d’immatriculation de la moto avait été notée et la moto identifiée. Elle n’était pas non plus proportionnée, car elle entraînait incontestablement des risques très élevés pour les personnes se trouvant sur la moto comme pour les autres usagers de la route », a-t-elle dit.

Les familles des victimes se rassembleront jeudi matin à 08h30 devant le palais de justice de Bruxelles.