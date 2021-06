Une délégation de Saint-Nicolas a rencontré la ministre de l’Intérieur (vidéo)

Les syndicats policiers en front commun – SLFP, SNPS, CGSP & CSC – ont mené « une action ludique et sympathique » ce mercredi matin au cabinet d’Annelies Verlinden pour réclamer une revalorisation salariale…

« Nous sommes en avance sur Saint-Nicolas car les policières et les policiers n'en peuvent plus... Comme Saint-Nicolas, nous sommes porteurs de la liste de vos vœux et nous allons sympathiquement la remettre à notre ministre. Mais nous avertissons aussi le gouvernement, notre ministre, et les Unions des villes et communes ainsi que les autres Conseils en tout genre : les policiers et les policières veulent voir leur job à nouveau attractif, iIs sont épuisés et ont besoin de nouvelles forces vives. Donc, ces policiers, celles et ceux qui défendent chaque jour les libertés et la sécurité des citoyens, vous le disent clairement : « Soyez avec nous si vous voulez que nous soyons avec vous ! » », écrivent-ils dans un communiqué commun.

Et de préciser leur récrimination : « 20 ans de stand still salarial, cela suffit. Aucune autre profession n’aurait accepté un tel sacrifice. Nous attendons maintenant un juste retour en notre faveur et l’application concrète des engagements de la note de politique générale de la Ministre de l’Intérieur quant à l’attractivité du métier de policier, le programme de recrutement et de sélection des futures collègues, la pérennisation de la NAPAP et la fermeté sans concession à l’égard des auteurs de violences envers la police. ASSEZ, C’EST ASSEZ ! GENOEG IS GENOEG ! Ceci est une action ludique et sympathique, et, comme les étudiants, nous voudrions qu’il n'y ait pas de deuxième session ! »