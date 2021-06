Schaerbeek lance Steeun, une nouvelle action pour soutenir l’Horeca

Les établissements Horeca ont pu entrevoir le début d’une sortie de crise avec la réouverture des terrasses. Mais cette longue période aura laissé des traces... C’est pourquoi Schaerbeek lance « Steuun », une nouvelle action spéciale Horeca.

Aux bars, cafés et restaurants qui en font la demande, la commune offrira un pack de 100 boissons originales. Le prix de vente reviendra intégralement aux établissements.

Après sept mois de fermeture et avec plus de 450 établissements Horeca sur son territoire, la commune a tenu à soutenir l’Horeca via diverses mesures dès le début de la crise il y a plus d’un an ! Action badges “I love Horeca 1030”, extensions des terrasses et exonération de taxes en 2020 et 2021… Toutes ces actions concrètes ont été mises sur pied afin de compléter les aides fédérales et régionales.

À chaque établissement Horeca qui en fera la demande, la commune offre un pack de 100 boissons « Steuun » (75 bières et 25 softs), spécialement et originalement étiquetées pour l’occasion. Le prix de vente sera de 5 € par bouteille, un peu plus cher que d’autres mais l’entièreté du prix de vente reviendra aux gérants des établissements. En commandant une “Steuun”, les clients choisiront de soutenir leurs établissements préférés.

Ce pack représente donc une aide communale de 500 € par établissement. Vous découvrirez le logo et toutes les informations sur cette action dans les prochains jours.