Lukasz, un des accusés d’un meurtre à Laeken, est atteint d’une grave psychopathie

La personnalité de Lukasz Sredzinski est « structurée selon des caractéristiques qui l’apparentent à une grave psychopathie sur le mode « mafieux de second rôle », a déclaré mardi, devant la cour d’assises de Bruxelles, l’expert psychiatre. Daniel Poplawski, Lukasz Sredzinski, Hubert Mystkowski et Monika Nazarczuk sont accusés du meurtre de Sebastian Hurcewicz, commis la nuit du 10 au 11 mars 2017 à Laeken. Kinga Poplawska est quant à elle accusée de non-assistance à personne en danger.

« Lukasz Sredzinski m’a expliqué qu’il était mêlé à une affaire de meurtre dans un endroit où il allait chercher des amphétamines. Il a raconté que, sur place, deux hommes se sont bagarrés pour une femme et que le plus grand a tué le plus petit », a exposé le médecin psychiatre.

« Il s’est présenté comme inoffensif ou quasi, croyant faire gober les moments de sa vie qu’il narre. Son propos est tout entier dans le possible et dans l’abstraction. L’empathie avec les autres est totalement absente et tout autant le fait d’assumer une certaine responsabilité. La violence est intrinsèque chez lui », a-t-il détaillé.

En conclusion, l’expert a affirmé que Lukasz Sredzinski n’était pas atteint, au moment des faits ou au moment de l’examen, d’un trouble mental qui aurait aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes. « Sa personnalité est structurée selon des caractéristiques qui l’apparentent à une grave psychopathie sur le mode ’mafieux de second rôle», a-t-il dit. L’expert a ajouté que son état mental ne constitue pas un danger social particulier, mais qu’il est «évident qu’il commettra d’autres infractions».

Le corps de Sebastian Hurcewicz, un homme âgé de 29 ans, a été retrouvé gravement mutilé le 11 mars 2017, enroulé dans un tapis. Il se trouvait sur un dépôt clandestin d’immondices, au croisement de la rue Léopold Ier et de la rue Thys-Vanham, dans le quartier Bockstael à Laeken.

L’enquête de police a rapidement mené à un appartement d’un immeuble de la rue Breesch, non loin de l’endroit de la découverte du corps, et à son occupant, Daniel Poplawski, ainsi qu’à la sœur de ce dernier, Kinga Poplawska, qui vivait dans un appartement du même immeuble. De nombreuses traces du sang de la victime ont été découvertes chez Daniel Poplawski.

Les témoignages de ce dernier et de sa sœur, ainsi que des images de caméras de vidéo-surveillance, ont ensuite conduit à l’identification de Lukasz Sredzinski, Hubert Mystkowski et Monika Nazarczuk, petite amie de la victime. Ils étaient hébergés par Daniel Poplawski au moment des faits.

Selon différentes déclarations des accusés, Hubert Mystkowski était jaloux de Sebastian Hurcewicz parce qu’il était amoureux de Monika Nazarczuk. Une bagarre a alors éclaté entre eux, avant que les deux autres hommes, en particulier Lukasz Sredzinski, ne s’en mêlent. Ce dernier, en plus d’être accusé de meurtre est accusé d’avoir soumis la victime à la torture. Tous, à l’exception de Kinga Poplawska - qui n’a fait que passer dans l’appartement de son frère - étaient ivres et sous l’influence d’amphétamines.