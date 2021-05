C’est sur Instagram que Marc Coucke a annoncé la triste nouvelle.

Marc Coucke est en deuil : le père du propriétaire d’Anderlecht est décédé. « Mon père, l’ancêtre, ma source de tant d’amour, de sagesse ainsi que de valeurs, nous a quittés hier soir. Il a tout donné pour vivre le plus longtemps possible. Maintenant, il reste un grand vide que nous essayons de combler avec de beaux souvenirs et des leçons de vie. Merci pour tout, papa », a écrit Marc Coucke sur son compte Instagram.