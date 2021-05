Vaccination: animations culturelles au centre du Heysel

À partir de ce lundi, la Ville de Bruxelles vous fait patienter en musique dans le centre de vaccination du Heysel. Tout au long du mois de juin, des prestations musicales seront organisées en collaboration avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Bruxelles a mis en place de nombreuses initiatives pour soutenir le secteur culturel. Elle tient également à apporter son soutien aux équipes de vaccination qui depuis des mois travaillent d’arrache-pied pour lutter contre la pandémie.

« À travers cette initiative, j’ai souhaité rappeler toutes les vertus de la culture, source d’évasion mais également d’échanges et de bien-être. En proposant des animations musicales au centre de vaccination du Heysel, j’entends soutenir le personnel soignant qui se donne sans compter depuis plus d’un an et lui offrir des moments de répit et d’évasion », explique l’échevine de la Culture Delphine Houba (PS).

La socialiste entend sensibiliser les Bruxellois à la culture et à la vaccination par cette action. « C’est aussi une manière inédite de faire patienter en musique les personnes après leur vaccination, mais aussi de faire entrer la culture et les artistes au plus près des Bruxellois. Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la vaccination, unique solution pour que la culture puisse revivre pleinement et que le public et les artistes puissent se retrouver », ajoute-t-elle.

Des concerts de musique classique y prendront place à partir de lundi et durant tout le mois de juin, organisés en collaboration avec la Chapelle Musicale Reine Elizabeth. Du lundi au vendredi, de 14h à 15h, des artistes se succéderont au piano, parfois accompagnés d’un autre instrument, pour partager un moment musical avec dans l’espace d’attente post-vaccination.

Le piano Doutreligne Conservatoire II nº 2392 est généreusement offert par Piano Maene et l’organisation est assurée par l’ASBL Brussels Major Events.