Une maman de trois enfants poignardée dimanche soir: le suspect interpellé

Une femme a été tuée sur la voie publique, avenue Franz Guillaume à Evere, dimanche soir dans les environs de 19h30-20h00. Le parquet a communiqué ce lundi midi pour signaler que le suspect avait été interpellé.

Le parquet a livré plus de détails sur le tragique événement de dimanche soir. « Une femme âgée de 26 ans, qui se promenait en rue avec son bébé dans une poussette, a reçu des coups au moyen d’un objet tranchant au niveau du cou, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l’Avenue du Cimetière de Bruxelles, à Evere. La victime est décédée à l’hôpital, des suites de ses blessures. Le bébé n’a pour sa part pas été blessé. La famille de la victime a été prise en charge par les services d’aide aux victimes. Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre et est descendu sur place avec lui. Le laboratoire de la police technique et scientifique est également descendu sur les lieux des faits. Divers devoirs d’enquête sont actuellement en cours aux fins de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces faits. Un suspect a été interpellé dans la soirée et a été privé de sa liberté. Il sera auditionné par le juge d’instruction dans le délai de 48 heures de privation de liberté. Un juge d’instruction a été saisi du chef de meurtre. Il a été appelé à descendre sur la scène de crime, localisée sur la voie publique. »

Suite à cette agression mortelle, le bourgmestre de la commune d’Evere, Ridouane Chahid, a tenu à présenter ses condoléances à la famille de la victime. « Le décès de cette maman de trois enfants est un drame pour sa famille, ses proches et pour la commune d’Evere. La commune d’Evere est à leur côtés et leur apportera tout le soutien nécessaire. Les assistants de concertation de notre zone de police les accompagneront dans ces moments douloureux », a-t-il déclaré. Le bourgmestre rappelle son attachement à garantir la liberté fondamentale pour chaque femme de circuler dans l’espace public.