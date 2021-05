Boxe: Ryad Merhy va entrer dans sa bulle jusqu’au 17 juillet (vidéo)

Le Bruxellois a assuré ce samedi à Liège via un combat non officiel la promotion de sa défense de titre mondial qui se déroulera sur le site du Heysel et plus précisément au Palais 12.

****** ** ********* ***** ******* ** **** ** ********** ******* ** ***** ********* *** **************** ** ********* ****** ****** *** ******* *** ***** **** **** ***** ** ******* ** ******* ******* ************ ** **** ******** ** ***** ******** ***** ********** ******* ********** ***** *** **** ** ****** **** ******* ***** ******** ** ***** *** *** ***** ************** ** **** *** ********* ************** ********** ** ******** ** ***** *********** ** ** ******* ** ********** **** ******* ** ***** *** ******* ** ** ******** ********** ****** ** ******** ** * ** ** **** **** ******** ** **** ** ****** *** **** ***** ****** ** *** ***** ** ***** ******** ********** ************ *** ** **************** ********** ****** ** ** ** **************** **** *********** ** ******** ****** ********** **** ** ******** ******* ********** **** ***** ** ***** *********** ** **** **** ** ******** *** *********** ** **** **** ******* ** **** **** *** ** ******* ************ ** ********** *** ******** ** ****** ** ** ******* ** ** ******* ** ******* ***** ** ********* ******* *** ******* ****** ************ **** ********* *** ***** ****** ******** ******** ** *** *** *** **** ** ********** ********* ****** ***** ** ***** ** ********* **** ** ******* ** ****** **** *** ****** ** ***** ** ******* **************** ** **** ** ****** ** ** ********** ** ** ******** ******* ****** *************** **** ** ***** ********** ** ******* **** ** *** *********** ** ******** ********* **** ** ********* ** *** **** ******* **** ***** ** ******* ************** **** ***** ****** ************* ** * ****** ** ****** *** ** *********** **** ******* ****** **** **** *** ** **** ** ****** ***** ********* **** ** ****** ** ** *** ** ***** *** *********