Samedi soir animé mais sans incident à Bruxelles

Les terrasses étaient remplies samedi soir et il y avait plus particulièrement du monde sur les places Sainte-Catherine à Bruxelles et Sainte-Croix à Ixelles ainsi que sur le plateau du Heysel à Laeken, a indiqué dimanche matin la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il n’y a eu aucun incident.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes au plateau du Heysel. Les véhicules étaient aussi nombreux. Les policiers ont établi trois procès-verbaux pour vitesse inadaptée. Vendredi soir, trois véhicules avaient été saisis.

«Avec le beau temps, on a eu beaucoup de monde en rue», a observé Ilse Van de keere. «Les terrasses étaient bondées et beaucoup de monde n’avait pas envie de rentrer à 22h00. Vers 23h00-23h30, ça s’est calmé. Donc, on a eu des appels pour tapage nocturne, mais c’était dû au fait qu’il y avait beaucoup de monde sur la voie publique.» Elle explique que les gens étaient nombreux à ne pas respecter les consignes sanitaires, en ce inclus le port du masque et la distanciation sociale, mais qu’il était impossible de sanctionner tout le monde.

Pour rappel, selon les règles actuellement en vigueur, les terrasses ferment à 22h00 et les rassemblements de plus de trois personnes sont interdits entre minuit et 05h00 du matin dans les lieux publics.