Le restaurant «Villa Lorraine» rouvre ses portes le 11 juin avec Yves Mattagne

Après plus d’un an de fermeture (travaux et pandémie), le célèbre restaurant, La Villa Lorraine, rouvrira ses portes le 11 juin avec en cuisine le chef Yves Mattagne. Les réservations sont déjà ouvertes.

********* **** ** ********* **** **** ************ ** ***** ********* ************* ********** ** *** ** ********** ******** *** ****** ** ** **** **** ** ******* ** **** **** ********* ****** ** ** ********* ***** **** ******** * ****** *** ********** ** *** ***** ***** ********* **** ** ****** ** ********** ***** *** ** ********* ***** ** *********** ** ****** ********* *** ****** ** ****** ****** ********* ******** *********** **** *** ******** ** ** ***** ******** **** ** **** ** *** **** ****** *** ** ********** ************* *** ***** ** **** ** ****************** ** ********* *** ******* *** **** *** ******* *** **** ** ****** ** ***** ** ************ ** ******** ****** ******** ****** ***** ** ************ ** ** ***** ******** ***** ***** ********** ** *********** ***** ** ********* *********** ***** *** ******** **** ********* ** **** ************** ** ***** ***** ******** ** ** ***** **** *** ******* ********** ** ** ************ ******** **** ******* ********** ********* ** ***** ******** ******** *** ****** ** ** ***** *********** ******* ************ *** ****** **** ** **** ********* ****** **** ** ****** ** ******* *** ** ******** **** ** ***** * ***** ** ******* *** **** ** *** ********* *** **************** **** ************** ** *** ****** ******** ** ********* *** ***** *** ** **** ******** ** ********** ** ** ****** ** ************ ** ******* ***** ***** ** ***** ********* ******* ** ********** ************* ** ********** ** ************* ******* ******** ***** **** ** ***** ** ********** * ******** ******* ** ******* *** ******* ** ***** ********* ** ***** ** ***** ******** *** ***** ******* ** ******* *********** **** ******* ** ******* ***** *********