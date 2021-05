Uccle célèbre les mariages à l’extérieur pour accueillir plus d’invités

Plusieurs mariages ont été célébrés en extérieur, ce samedi à Uccle. Pour la première fois, ils ont eu lieu sur le parvis de la maison communale.

Ce samedi, la place Jean Vander Elst, située juste devant la maison communale d’Uccle, était décorée de manière inhabituelle. Une cinquantaine de chaises étaient posées devant une table blanche entourée de deux drapeaux.

Tout au long de la journée, le bourgmestre Boris Dilliès (MR) a célébré une dizaine de mariages. « Le nombre d’invités est encore limité à 15 personnes à l’intérieur tandis qu’on peut monter jusqu’à 50 en extérieur. Célébrer les mariages dehors permet aux mariés de ne pas faire un cruel tri au sein de leurs invités », explique-t-il.

Cette formule s’inscrit dans la logique des mariages dans le parc du Wolvendael qu’Uccle organise depuis cinq ans. « Cela commence à partir du printemps. Un planning est disponible pour les futurs mariés. On fournit table, drapeaux et chaises pour les invités, les mariés et les témoins », précise Boris Dilliès qui s’étonne que les autres communes ne suivent pas son exemple.

En tout cas, riverains, invités et mariés ont apprécié l’initiative de la commune. « Ça donnait une dimension un peu plus magique », estime le libéral. Si la météo le permet, le bourgmestre réitérera l’expérience samedi prochain en attendant que les règles soient assouplies à partir du 9 juin.