Coronavirus: voici la situation dans votre commune ce samedi 29 mai

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination, voici le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce samedi 29 mai 2021.

Le bilan du jour

Le rapport épidémiologique de l’Institut scientifique de santé publique Sciensano publié samedi matin donne une moyenne de 94,4 admissions quotidiennes à l’hôpital pour Covid-19 lors de la dernière semaine (dernier jour exclu). Cette moyenne représente une baisse de 26% par rapport aux sept jours précédents.

Vendredi, 1.291 personnes souffrant de Covid-19 étaient à l’hôpital, dont 469 aux soins intensifs. Il s’agit respectivement d’une baisse de 19% et 13% en une semaine. Une assistance respiratoire était nécessaire pour 304 malades et une ECMO, qui fournit en plus une assistance cardiaque, pour 47 patients. En sept jours, le nombre de lits d’hôpital occupés en raison du Covid-19 a diminué de 309, dont 71 lits en soins intensifs.

Les chiffres des hospitalisations vont donc résolument dans le bon sens, de même que ceux des décès et des nouveaux cas enregistrés. Entre le 19 et le 25 mai, 17 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 en moyenne chaque jour et 1.982 nouvelles contaminations ont été détectées par jour en moyenne. Cela représente des diminutions respectives de 14% et 8%.

Le taux de reproduction (Rt) est estimé à 0,817. Lorsqu’il est inférieur à 1, on estime que l’épidémie tend à ralentir.

Le taux de positivité reste stable, à 5,1% pour 313.248 tests effectués entre le 19 et le 25 mai, soit une moyenne journalière de 44.750 dépistages. Le taux de positivité le plus élevé est observé dans la tranche d’âge des 10-19 ans mais reste limité à 7,8%. Il est le plus faible pour les plus de 65 ans (2,9%). Du point de vue géographique, les taux de positivité les plus élevés se trouvent dans les provinces du Hainaut (7,4%) et de Liège (6,5%). Les plus faibles se dénichent dans le Brabant flamand (4,1%) et en Flandre orientale (4,4%).

La situation dans votre commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Incidence

L’incidence sur 14 jours s’établit à 252,3 cas pour 100.000 habitants, en baisse de 28%. Il s’agit du total des nouvelles contaminations au cours des deux dernières semaines par 100.000 habitants. Plus ce chiffre est élevé, plus la situation est problématique…

Vaccination

Plus de 6 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique, un décompte qui s’arrête au 27 mai. Plus de 4,5 millions de personnes, soit 49% de la population adulte, ont reçu au moins une dose tandis que plus de 2 millions (21,8%) bénéficient d’une couverture vaccinale complète soit parce qu’on leur a administré une seconde injection, soit parce qu’elles ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson qui ne nécessite qu’une seule dose. Plus de 91% de la population âgée de 65 ans et plus a reçu une première protection et presque 50% est totalement vaccinée.