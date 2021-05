Plusieurs manifestations ce samedi à Bruxelles: notre direct au Bois de la Cambre

Direct

C’est un week-end ensoleillé et sous tension qui s’annonce. Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi. Sur les 9 demandes reçues, la Ville de Bruxelles n’a autorisé qu’un rassemblement. Aucune manifestation n’est autorisée au Bois de la Cambre.

La Ville de Bruxelles se prépare à l’arrivée d’un grand nombre de manifestants sur son territoire ce samedi. Pas moins de neuf manifestations sont annoncées : la Boum 3, la Manifestation européenne pour la liberté, le rassemblement de la Santé en Lutte ou encore la manifestation en soutien aux Ouïghours, la marche en soutien au militaire fugitif Jürgen Conings…

Rien que pour le Bois de la Cambre, trois rassemblements sont prévus. Le collectif l’Abîme organise la Boum 3 à partir de 16h. Cette édition attire « que » 1.600 personnes sur la page Facebook de l’événement, un nombre bien moins conséquent que les Boums 1 et 2.

Une heure plus tôt, Europeans United prévoit la European Demonstration for Freedom & Democratie. Les organisateurs appellent les manifestants de toute l’Europe (20 pays devraient être représentés selon eux) à se rassembler au Bois de la Cambre pour dénoncer des « mesures illicites et disproportionnées prises par nos gouvernements, afin de restreindre notre liberté, avec la pandémie mondiale comme excuse ». 17.500 ont répondu présents et 12.800 ont manifesté leur intérêt sur l’événement Facebook. Enfin une marche en soutien à Jürgen Conings devrait également prendre place au Bois de la Cambre.

Suivez ce qui se passe en direct au bois de la Cambre

-15h50 : les organisateurs font tourner une pétition qui a récolté déjà 160.000 signatures. Selon eux, le Green Pass européen est liberticide et l’Europe l’a approuvé sans savoir ce qu’elle signe. Les organisateurs appellent les dirigéants à démissionner.

-15h41 : Plusieurs intervenants défilent pour encourager les manifestants à « récupérer leur liberté », « ne pas servir de cobayes en se faisant vacciner ». Les manifestants sont venus principalement des Pays-Bas, de l’Allemagne, d’Espagne et de France.

-15h25 : Une personne prend la parole au Bois de la Cambre afin d’expliquer pourquoi les manifestants sont opposés au coronapass décidé par l’Union Européenne. Elle appelle à manifester pacifiquement.

-15h15 : certains manifestants sont là pour montrer leur soutien au militaire d’êtreme droite en fuite, Jürgen Conings

-14h50 : les distanciations sociales et le port du masque ne sont pas respectés selon notre journaliste sur place

-14h30 : l’ambiance est bon enfant. Ce sont principalement des Hollandais qui sont présents ainsi que des Bruxellois venus profiter du soleil.

Feu vert pour la Santé en Lutte

Également sous le coup de 15h, mais à la gare centrale, la Santé en Lutte organise une manifestation des soignants. Le collectif réclame notamment un refinancement du système de soins en Belgique, davantage de budget pour les hôpitaux, une revalorisation salariale pour les ba salaires, et la levée des brevets sur les vaccins. Le rassemblement de la Santé en Lutte est le seul autorisé par le bourgmestre Philippe Close.