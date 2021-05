Accord entre Bruxelles et Sibelga pour l’éclairage de plus de lieux emblématiques

La Région bruxelloise et Sibelga ont conclu jeudi un accord pour organiser la mise en scène scénographique des monuments et places de la capitale, a annoncé vendredi le cabinet du secrétaire d’Etat bruxellois chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet.

La convention-cadre signée jeudi par le secrétaire d’Etat et le directeur général de Sibelga, Raphaël Lefere, vise à équiper à court terme de nombreux édifices et places d’un éclairage d’ambiance. Bruxelles compte déjà plusieurs bâtiments et places bénéficiant d’un éclairage d’ambiance pendant la nuit, comme la Grand-Place, le Mont des Arts et la tour Reyers.

L’accord permettra d’élargir ce type d’initiative en mettant la priorité sur les lieux présentant une valeur patrimoniale.

Urban.brussels, le service public bruxellois pour l’urbanisme et le patrimoine, se concertera bientôt avec Sibelga et le cabinet du Secrétaire d’État Pascal Smet pour déterminer quels bâtiments de la ville seront éclairés pendant cette première phase et de quelle manière. Le bureau d’étude et l’entreprise déjà désignés par Sibelga se mettront alors au travail pour préparer et réaliser les interventions concrètes.

La Région bruxelloise consacre un budget de 1,5 million d’euros pour la réalisation de ce programme prévu pour une durée de trois ans.