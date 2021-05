La prime Tetra+ sera accessible dès le 2 juin en Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi en deuxième lecture, l’arrêté élargissant les conditions d’accès à la prime Tetra, dorénavant appelée Tetra+, à destination des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageur.